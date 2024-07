Olimpiadi ecco la prima medaglia nel canottaggio | il 4 di coppia maschile è argento

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Èd'per ilitaliano nel quattro dialledi Parigi. Prestigioso secondo posto gli azzurri Giacomo Gentili, Luca Chiumento, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e l'Italia sale a 12 medaglie olimpiche. Dopo un serrato testa a testa, gli italiani superano la Polonia e rimangono dietro solo all'Olanda.