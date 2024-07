Nube tossica a Persano anche a Serre scatta l’ordinanza | proseguono le attività di spegnimento

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDivieto di raccogliere i prodotti ortofrutticoli per due giorni e obbligo di barricarsi in casa per non respirare il veleno sprigionato dallacausata dall’incendio delle ecoballe nel comprensorio militare di. È questo il contenuto deladottata dal sindaco del Comune di, Antonio Opramolla circa le 50mila tonnellate di ecoballe dei rifiuti che da ieri pomeriggio stanno bruciando nel comprensorio militare di. Ore di apprensione e rabbia da parte dei residenti che da anni protestano contro la giacenza delle ecoballe di rifiuti nel comprensorio militare di. Intantoledi. L'articololediproviene da Anteprima24.it.