Milano prende l' urna della madre dal cimitero per portarla a casa e viene denunciata | cosa prevede la legge

(Di mercoledì 31 luglio 2024), 31 luglio 2024 – Per anni ha cercato di portarsi al'funeraria con le ceneri, facendo causa al Comune e al fratello. Quando il giudice le ha dato torto, con ulteriore confermasentenza da parte del Tar, ha deciso di andare ale di impossessarsi dell', all'insaputa del fratello che non aveva mai dato il consenso al collocamento delle ceneri nell'appartamentodonna. La sessantenne italiana è stataa piede libero dagli agenti del commissariato Monforte Vittoria, che nei giorni scorsi hanno recuperato l'e l'hanno riportata al. La battaglia legale tra i due e il furto Prima di raccontare la storia, bisogna spiegare quali sono le norme che entrano in gioco in questi casi. Lache un familiare possa tenere inun'funeraria, a patto che tutti gli altri parenti siano d'accordo.