Matri | I due attaccanti ideali per le caratteristiche di Conte Buon mercato del Napoli ma non tra le favorite

(Di mercoledì 31 luglio 2024) L’ex Juventus elogia la preparazione die analizza le opzioni offensive per il, soffermandosi su Osimhen. Alessandro, ex calciatore della Juventus e attuale opinionista DAZN, ha recentemente condiviso le sue impressioni su Radio Kiss Kiss riguardo ale al futuro di Antonio. Durante la trasmissione ‘Radio Goal’,ha colto l’occasione per fare gli auguri al suo ex allenatore alla Juventus, Antonio, in occasione del suo compleanno. “Auguro aun grande in bocca al lupo per la prossima stagione”, ha detto, riconoscendo la durezza degli allenamenti sotto la guida di. “Ho visto alcune immagini del lavoro dele capisco lo stato d’animo dei giocatori. Tuttavia, la preparazione intensa disi tradurrà in risultati positivi sul campo, ripagando i sacrifici dei calciatori durante il campionato.