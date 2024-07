Mafia insabbiamento inchiesta appalti del 1992 | indagato Giuseppe Pignatone

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Roma, 31 luglio 2024 -, ex procuratore aggiunto di Palermo, poi procuratore a Reggio Calabria e a Roma, èa Caltanissetta nell'ambito dell'sul presuntodell'indagine sunel. Il magistrato, che presiede il tribunale di Città del Vaticano, è nel palazzo di giustizia nisseno per essere interrogato. Indaganti anche per favoreggiamento allal'ex sostituto procuratore a Palermo, Gioacchino Natoli, e il generale della Guardia di Finanza Stefano Screpanti. L'ex pm Gioacchino Natoli era stato convocato il 5 luglio scorso nella procura nissena per essere interrogato, ma si era avvalso della facoltà di non rispondere, riservandosi di chiedere alla Procura un successivo interrogatorio in cui fornire "ogni utile chiarimento".