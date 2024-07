LIVE Tiro con l’arco Olimpiadi Parigi in DIRETTA | fuori a sorpresa Valladont e Rai fra poco Musolesi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.17 Havers vince 10-9 allo shoot-off ed è agli ottavi di finale! Si ammutolisce il pubblico francese per la sconfitta di Corbeau. 19.14 Pazzesco, si va allo shoot-off! Corbeau si inventa un dieci all’ultima freccia e vince per 28-27 il quinto set! 19.12 Havers vince per 28-27 il quarto set e va avanti 5-3. 19.10 Corbeau stravince il terzo set per 30-28 e si riporta sul 3-3! 19.08 Attenzione però, un nove di Corbeau diventa dieci: 29-29 e 3-1 dopo il secondo set. 19.07 Ancora bene Havers che con un dieci all’ultima freccia vince per 29-28 anche il secondo set. 19.05 Havers si aggiudica per 29-27 il primo set. 19.02 Ora la francese Amelie Corbeau affronta la britannica Megs Havers per i sedicesimi al femminile. 18.59 Vince Tom Hall allo shoot-off! 10-8 la freccia decisiva: è lui ad andare avanti. 18.