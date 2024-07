La sede di Asmiu va trasferita

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Fratelli d’Italia punta al tarsferimento di. "Nell’ultimo consiglio comunale – scrive il partito in una nota – abbiamo, tra le varie criticità, sollevato anche quella delladi: un edificio in una zona limitrofa che non è più in grado di sostenere il numero di dipendenti aumentati in maniera esponenziale dopo gli ultimi concorsi. Se l’aumento della forza lavoro è una scelta condivisibile, non si può, non notare come gli spazi oggi siano insufficienti, non solo all’interno, ma anche all’ esterno, dove tra le macchine parcheggiate, i mezzi si crea un vero e proprio caos". Così i consiglieri di Fratelli d’Italia Marco Guidi e Massimo Evangelisti insieme al dirigente Mauro Bonini.