La battaglia delle donne del beach volley a Parigi 2024

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Lo stadio della Tour Eiffel è il più bello dei Giochi. Hanno trasformato les Champ-de-Mars in una spiaggia dove a mezzogiorno le code per i distributori d’acqua sono più lunghe che per entrare al Roland Garros a vedere l’ultima recita di Nadal. È lo stadio delche solo a Rio, sulla spiaggia di Copacabana aveva avuto una scenografia migliore. Oggi si gioca sotto la Tour Eiffel e un paio di sere fa il nostro Adrian Carambula ha dato spettacolo con i suoi “Sky ball”, quelle battute quasi verticali di cui lui è specialista, che andavano lassù a sfiorare la Torre. Proprio sulla sabbiana, due ragazze francesi, hanno approfittato del grande pubblico per lanciare la lorocontro il guardonismo da, se così si possono chiamare quelli che vanno a vedere ilper guardare le giocatrici in costume e non lo sport.