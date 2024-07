Il complicato rebus del vice di Kamala Harris

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Cresce la curiosità sula figura chesceglierà come proprio running mate. Lapresidente ha fatto sapere che finalizzerà la sua decisione entro il 7 agosto. Nel frattempo, sta valutando vari profili. Per il momento, un paio di nomi sono già finiti fuori dalla lista dei papabili: stiamo parlando del governatore del North Carolina, Roy Cooper, e della collega del Michigan, Gretchen Whitmer. “Sono onorato di essere stato preso in considerazione per questo ruolo. Non era il momento giusto per il North Carolina e per me di essere potenzialmente in un ticket nazionale”, ha dichiarato il primo. “Ho comunicato a tutti, compresi i cittadini del Michigan, che rimarrò governatrice fino alla fine del mio mandato, alla fine del 2026”, ha fatto sapere la seconda. È interessante notare che sia il North Carolina sia il Michigan sono considerati Stati chiave alle prossime elezioni.