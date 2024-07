I programmi in tv oggi 31 luglio 2024 | film e intrattenimento

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Su Rai Due Olimpiadi, su Rai Uno Dirty Dancing. – Balli proibiti. Guida aiTv della serata del 31Cosa ci propone la programmazione televisiva di mercoledì 31? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Uno dalle 21.20 Dirty Dancing – Balli proibiti. Il dottor Houseman, assieme alla moglie Lisa e la figlia adolescente Frances alias Baby, si reca in vacanza in un Hotel a Catskils. La ragazza è attratta dal fascinoso ballerino del complesso, John Castle. Quando Penny, la compagna di ballo di John, rimane inaspettatamente incinta, sarà proprio Baby a sostituirla: la passione per il ballo si tramuterà in un irrefrenabile sentimento tra i due osteggiato però dal padre di lei.