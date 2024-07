Firesprite è al lavoro su un gioco grande ed ambizioso per PS5

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 31 luglio 2024)è attualmente alsu un nuovoed”, addirittura in grado di “ridefinire un genere”, stando a quanto affermato dallo stesso team di sviluppo di Sony. Come leggiamo su The Gamer, lo studio a cui dobbiamo il recente Horizon Call of the Mountain ha aggiornato proprio in queste ore il proprio sito ufficiale, rivelando di essere alsu un'”avventura narrativa incentrata sulla storia”.ha inoltre precisato di essere alla ricerca di una gran quantità di nuovi sviluppatori, tra i quali troviamo nello specifico un responsabile audio, di un character artist, un cinematic designer, un level designer ed anche un programmatore specializzato in elementi riguardanti la grafica e più in generale il comparto tecnico dei giochi.