Energia etica per comunità e territori | via al bando Impatto+ 2024

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 31 luglio 2024) BancaedSgr lanciano su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation, il nuovoper comunita? e, a sostegno di progetti finalizzati alla ristrutturazione e agli interventi di efficientamento energetico degli edifici strumentali di enti e organizzazioni del Terzo Settore e aziende agricole. Le iniziative che nel periodo stabilito raggiungeranno almeno il 75% del budget prefissato riceveranno dal Fondo per la Microfinanza e il Crowdfunding diSgr un contributo del 25% a fondo perduto per completare la raccolta, grazie al Fondo per la Microfinanza e il Crowdfunding. In aggiunta, ilprevede un premio straordinario del 5%, destinato ai progetti che raccoglieranno l’intero budget in crowdfunding.