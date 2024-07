È morto l’attore Roberto Herlitzka

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di mercoledì 31 luglio 2024) È, grande interprete del nostro cinema e del nostro teatro, si spegne a 86 anni. Noto anche per la sua interpretazione di Aldo Moro in Buongiorno, notte di Marco Bellocchio, ma anche per il personaggio di Orlando Serpentieri nella popolarissima serie tv Boris. Èera nato a Torino il 2 ottobre del 1937 da padre ceco di religione ebraica e madre di religione cattolica: durante la dittatura fascista il padre scappò in Argentina per sfuggire alle persecuzioni causate dalle leggi razziali, mentre lui rimase in Italia e riuscì a salvarsi usando il cognome della madre, Berruti. Studiò teatro all’Accademia nazionale d’arte drammatica e iniziò a recitare fin da molto giovane in diversi spettacoli diretti da Orazio Costa.