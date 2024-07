Cobolli-Davidovich Fokina in tv | data orario canale e diretta streaming Atp Washington 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Flavioaffronterà Alejandroin occasione degli ottavi di finale dell’Atp 500 di, torneo di scena sul cemento outdoor statunitense. L’azzurro, testa di serie numero 10 del seeding, ha usufruito di un bye al primo turno e superato il belga David Goffin al secondo, in due set, mostrando un’ottima confidenza anche con le superfici veloci. Il romano contenderà un posto ai quarti all’iberico: si tratta di due giocatori che fanno della caparbietà un vero e proprio valore in campo, dunque si attende una sfida equilibrata e dura. Buone chance di passaggio del turno per, sebbene sia impossibile sottovalutare un tennista dalle potenzialità di, anche se non sulla sua amata terra battuta.