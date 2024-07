Categorie protette alla Terme di Telese | la nuova iniziativa dell’Associazione ‘Livia Senese’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAumenta il programma delle attività per l’Associazionedi Limatola che sta mettendo in piedi la macchina organizzativa, in collaborazione con il Residence ‘Calicantus’ per un ciclo di cure termali dedicato agli ospiti della casa di Massimiliano Marotta e a tutti gli interessati che vorranno dedicarsi questo periodo di benessere. Un ciclo di cure termali all’anno per la durata di 12 giorni dedicato alle cosiddette ‘’ e che prevede un programma fatto di cure in regime di convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale. Un ciclo di fanghi, bagni caldi e freddi, idromassaggi, cure idropiniche, cure inalatorie, insufflazioni endotimpaniche, ventilazioni polmonari e cure ginecologiche. Il tutto con assistenza da parte di personale qualificato.