Calendario basket oggi orari Olimpiadi 2024 | programma partite 31 luglio tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Si chiude anche la seconda giornata della fase a gironi del torneo olimpico di pallacanestro.sarà il gruppo C a scendere in campo, e difatti ci saranno soltanto duedimaschile. Scende di nuovo in campo il Dream Team: dopo il debutto contro la Serbia, gli Stati Uniti se la vedranno con il Sud Sudan, che in un’amichevole preolimpica ha fatto sudare davvero sette camicie a LeBron Jame e compagni. Nel pomeriggio invece Porto Rico e Serbia, per poter raccogliere i primi due punti della propria spedizione. Il torneo dimaschile si svolgerà da sabato 27a domenica 11 Agosto. Sarà possibile seguirlo in diretta tv sui canali di Eurosport, che dedicherà alleunazione con 7 canali aggiuntivi inclusi nel pacchetto Sky. In particolare, Eurosport dedicherà il canale Eurosport 6 (254 Sky, condiviso con altre discipline).