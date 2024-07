Bernini firma il decreto | 21mila posti per Medicina

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 31 luglio 2024) AGI - Sono 20.867 le nuove immatricolazioni previste per il corso di laurea ine Chirurgia per il 2024-2025, Oltre 1.200 in più rispetto al precedente anno accademico. Per il corso di laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria isono più di 1.500, quasi 1.300 quelli perVeterinaria. Il ministro dell'università e della Ricerca, Anna Maria, ha infattito i decreti che fissano idefinitivi disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico ine Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria (lingua italiana e lingua inglese) eveterinaria (lingua italiana), destinati ai candidati dei Paesi Ue e dei Paesi non Ue, residenti in Italia e per i candidati dei Paesi non Ue residenti all'estero.