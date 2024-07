Autonomia differenziata tra banchetti e online già raggiunte le 500 mila firme per il referendum Conte | Segnale potentissimo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Trae raccolta sulla piattaforma digitale, la soglia di 500per richiedere ilabrogativo della legge Calderoli sull’è stata praticamente quasi superata. Manca ancora l’ufficialità, ma in tanti già esultano. L’unico dato certo è quello che arriva dalla raccolta: a dare l’ultimo aggiornamento è il senatore del Pd Alessandro Alfieri: sono 355e 167 i contrassegni contati sulla piattaforma nel pomeriggio. “Prevediamo di arrivare a 500all’inizio del weekend”, aggiunge il responsabile Riforme della segreteria dem. Per il leader di Europa Verde Angelo Bonelli, manca anche meno per il raggiungimento della soglia: “Solo 36 ore“. Partita solo il 26 luglio, la raccolta digitale ha dato un grande impulso alla campagna referendaria.