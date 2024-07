Vuole la Champions | Napoli così sfuma la possibilità di arrivare a Chiesa

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 30 luglio 2024) Federicogiocare laLeague:lache possaal, ecco dove potrebbe andare Ile Federico, un matrimonio che non s’ha da fare. I tifosi azzurri hanno sognato a lungo che il club potesse puntare sull’esterno offensivo della Juventus. Ancor di più quando è stato chiarito che andasse via dai bianconeri. Il suo ciclo a Torino è finito, ha il contratto in scadenza nel 2025 con un ingaggio da 5 milioni di euro netti. Il rinnovo sarebbe molto dispendioso, troppo per ciò che (non) ha dato da quando è tornato dall’infortunio. Dunque, per giorni si è accarezzata l’idea che si potesse imbastire uno scambio che avrebbe portatoale Di Lorenzo alla Juventus. Troppo complicato, soprattutto per la pace fatta tra il capitano azzurro e Aurelio De Laurentiis.