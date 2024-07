Torna il Montelago Celtic Festival di Macerata | più di 30 live in programma

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) Taverne di Serravalle di Chienti (), 29 luglio 2024 - Sempre più verde, nomade ed internazionale: fresco della certificazione “Ecoevents”,, giunto alla 21esima edizione, si fa in quattro e allunga di un giorno la festa sull’Altopiano di Colfiorito, a Taverne di Serravalle di Chienti (). Eccezionalmente da mercoledì 31 luglio fino al 3 agosto per ritrovarsi insieme all’insegna dell’amicizia e delle passioni comuni: più di 30in cinque palchi da mattina a notte inoltrata, band che arrivano da tre continenti, jam session e improvvisazioni. Prevendite sold out, ma dal 31 luglio nelle casse all’ingresso verranno venduti 2000 biglietti (sul sito ci sarà un aggiornamento in tempo reale degli ingressi restanti), cercando così di soddisfare chi, fino all’ultimo, non è riuscito a organizzare la permanenza al