Tina Turner chi era il primo marito Ike | dall’amore tossico alla fuga

(Di martedì 30 luglio 2024) Aveva 16 anni quando Anna Mae,, si innamorò di Ike, un uomo violento che per tutta la vita ha combattuto contro la dipendenza da alcol e droghe. Un uomo ddoppia personalità, una vita di montagne russe che oscillava tra grandi successi musicali – il brano Rocket 88 è considerato una delle prime canzoni rock and roll mai registrate – e una vita privata violenta. Nel 1951, Ike incontrò quella giovane e bellissima cantante (lei aveva 16 anni e lui 24) e insieme iniziarono a esibirsi insieme, con il nome di Ike &. Il gruppo si sciolse nel ‘76, quandotrovò la forza di allontanarsi dal clima di terrore instaurato dal. E nel 1991, i nomi die Ike sono stati inseriti nella ‘Rock and Roll Hall of Fame’. Anno dopo anno, la fama di Ike einiziò a crescere.