Settimana sociale di Libera nella Coop Terre Joniche

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) Ultimi giorni per i giovanissimi residenti nei cinque comuni dell’Unione Reno Lavino Samoggia per iscriversi al camp del progetto ‘fattore futuro’ nelle realtà sociali nate sui beni confiscati alla mafia ed affidati a. Esperienza sostenuta dalla Fondazione del Monte di Bologna, promosso dallaerativa Cadiai,erare conTerra,Bologna e dalla Fondazione Rocca dei Bentivoglio e al quale hanno aderito il Comune di Casalecchio, Monte San Pietro, Sasso, Valsamoggia e Zola Predosa. Dopo lache 11 ragazze e ragazzi hanno trascorsoerativa Placido Rizzotto a San Giuseppe Jato in Sicilia, il prossimo appuntamento è dal 25 al 31 agosto 2024erativadi Isola Capo Rizzuto in Calabria, mentre in settembre (dal 4 al 6 settembre) sono previsti 4 giorni a Longastrino nel ferrarese.