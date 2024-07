Schianto al rientro dal lavoro Muore una donna di 54 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 luglio 2024) Ad avere la peggio una 54enne, di Carvico, Nicoletta Locatelli. La sua auto, una Volkswagen Polo di colore bianco, è andata a schiantarsi contro un mezzo pesante. Lache faceva l’operaia a Medolago ed era madre di due figli stava tornando a casa dal. Illesi il conducente di una seconda vettura coinvolta, si tratta di un 27enne, e l’autista del mezzo pesante, di 46, della Valtellina. È successo alle 14.15. L’incidente, l’ennesimo che si registra sulle strade della Bergamasca in questo mese di luglio rovente (e non solo per le alte temperature) è avvenuto a Calusco d’Adda, sulla Rivierasca, lungo la provinciale 170. L’esatta ricostruzione della dinamica è ancora in fase di accertamento da parte degli agenti della Polizia stradale di Bergamo, sul posto per i rilievi di legge.