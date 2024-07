Relitto sommergibile Scirè sacrario militare primo ok Camera

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di martedì 30 luglio 2024) La commissione Difesa dellaha approvato la proposta di legge a prima firma della deputata Fdi Paola Maria Chiesa che conferisce il riconoscimento disubacqueo aldel regio. Pd e M5s hanno votato contro. Ilè principalmente ricordato per l'affondamento delle corazzate inglesi Valiant e Queen Elizabeth e della petroliera Sagoma, impresa più comunemente nota come "l'azione di Alessandria".Alla conclusione delle ostilità si seppe che lo, nel tentativo di portarsi nei pressi del porto di Haifa, la mattina del 10 agosto 1942, era stato scoperto da una corvetta inglese, che ne provocò affondamento. Per l'attività svolta, lo stendardo dellofu decorato di Medaglia d'oro al Valoril 10 giugno 1943.