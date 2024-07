Rafforzare i legami con l’Indo-Pacifico La missione del ministro tedesco Pistorius

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 30 luglio 2024) Ildella DifesaBorissi recherà nella regione indo-pacifica perin materia di sicurezza con i principali partner locali e riaffermare l’impegno della Germania per un ordine internazionale basato sulle regole. Questo viaggio sottolinea l’importanza strategica delper la Germania e l’Europa, in un contesto di crescenti tensioni geopolitiche, con particolare attenzione alla supremazia cinese, alle rivendicazioni su Taiwan e al programma nucleare nordcoreano. L’Italia, dal canto suo, ha intensificato la sua presenza nella regione con la portaerei Cavour, che ha recentemente partecipato all’esercitazione Pitch black 2024 in Australia. La Cavour, insieme alla fregata Alpino e ad altri assetti dell’Aeronautica Militare, ha operato nella base di Darwin.