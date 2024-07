Quei pentiti pignorati dallo Stato

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 30 luglio 2024) l sistema dei collaboratori di giustizia rischia di implodere per poche decine di migliaia di euro. L’Agenzia delle entrate ha deciso di confiscare la «liquidazione» che serve nella nuova vita degli ex delinquenti. E tra loro c’è già chi ci ripensa. Il sistema dei collaboratori di giustizia è pericolosamente in bilico, come un castello di carte. E, per poche decine di migliaia di euro, si rischia di compromettere la lotta alla mafia di un intero Paese. Il Servizio centrale di protezione e il ministero dell’Interno sono al corrente del rischio ma, per ora, poco o nulla possono per impedire che una risacca burocratica travolga tutto. «Tra non molto isi pentiranno di essersi», riassume in maniera un po’ brutale un collaboratore di giustizia siciliano col nostro settimanale.