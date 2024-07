Previsioni di bilancio sbagliate E l’assessore non era in consiglio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024) I conti non tornano e non c’è nemmeno chi spiega i motivi. Luca Grisanti, capogruppo di opposizione, denuncia l’assenza indelal. "Mi sembra di essere sul palcoscenico di una commedia di Eduardo – dice Grisanti –. Una seduta diper approvare un’importante variazione die, guarda caso, manca propriocompetente. Manca colui che avrebbe dovuto spiegare ai consiglieri, ma soprattutto ai cittadini, il perché si è sbagliata una previsione di introito di oltre un milione di euro". Poi Grisanti prosegue e entra nel merito: " A fronte di una previsione di introito di circa un milione e duecentomila euro – dice – si parla di un incasso effettivo di circa cinquantamila. Per un piccolo comune sono cifre che segneranno negativamente il futuro, con gravi ripercussioni sulla spesa pubblica".