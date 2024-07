Per non dimenticare Ottant’anni dopo l’omaggio della città a Fedi e Giulietti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024) 29 luglio 1944 - 29 luglio 2024. Sono passati esattamenteda quando i partigiani Silvanoe Giuseppevennero uccisi dai militari tedeschi nel corso di un’imboscata in località Croce di Montechiaro, a Serravalle Pistoiese. Una ferita ancora aperta ma soprattutto un ricordo ancora vivo nella memoria dell’Anpi, che ha voluto ricordare l’anniversarioloro uccisione con una cerimonia commemorativa, tenuta nella mattinata di ieri nel cimitero Comunale di via Campi Santi, nei pressitomba monumentale dove riposano in modo perpetuo le spoglie di entrambi.