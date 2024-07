Maduro espelle gli ambasciatori di sette Paesi latinoamericani | cresce la tensione in Venezuela

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 30 luglio 2024) Il regime di Nicolasha espulso glidi Argentina, Cile, Costa Rica, Perù, Panama, Repubblica Dominicana e Uruguay, accusandoli di “interferenza”. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Yván Gil attraverso il suo profilo X, ordinando ai diplomaticini in queidi tornare a Caracas. Arresti e proteste a Caracas A Caracas, le tensioni sono sfociate in scontri violenti tra manifestanti e forze dell’ordine. La polizia ha arrestato numerosi manifestanti scesi in strada per protestare contro la proclamazione della vittoria dialle elezioni presidenziali. La procura nazionale ha annunciato il divieto delle proteste, minacciando pene severe per chi fosse arrestato, incluso il delitto di “incitamento all’odio”, punibile fino a 20 anni di prigione.