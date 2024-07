LIVE Errani Paolini-Garcia Parry Olimpiadi Parigi tennis in DIRETTA | sfida ostica alle padrone di casa sulla strada dei quarti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di ottavi di finale del doppio femminile tra, valevole per il torneo didelledi2024.hanno debuttato vincendo e convincendo contro le neozelandesi Routliffe e Sun: una prova ottima delle due azzurre che hanno dimostrato di avere un grande feeling, una grande intesa e di saper interpretare alla perfezione il doppio su questa superficie.che ha vinto anche nel doppio misto con Vavassori, mentrein singolare sta facendo ottime cose e ha passato senza troppi patemi i primi due turni. Di fronte c’è la coppia diformata da Carolinee Diane: le due francesi prima di questo torneo olimpico non avevano mai giocato insieme.