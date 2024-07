Liguria per il dopo-Toti la destra cerca un civico

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 30 luglio 2024) Giovanni? È già il passato nello scacchiere politico ligure. Nel giorno in cui l’avvocato dell’ex presidente presenta istanza di scarcerazione (se accolta, ci vorranno almeno 5 giorni per abbandonare i domiciliari),le dimissioni presentate la settimana scorsa, e la richiesta giudizio immediato formalizzata nelle ultime ore dalla Procura di Genova, nella regione l’attenzione è già tutta sui candidati che a fine ottobre si sfideranno per la sua poltrona. Lega e Fi per il candidato(che non c’è) Il centro, in ritardo secondo i sondaggi di otto punti rispetto al centrosinistra, intende puntare su un candidato. Almeno così la vedono Lega e Forza Italia, mentre Fratelli d’Italia tace. Un mister X, che però ancora non sarebbe stato identificato e che si dovrà far carico di quella che per l’alleanza di centroresta una corsa a ostacoli.