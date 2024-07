Le minacce crescono ma le capacità occidentali non abbastanza Neanche negli Usa

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 30 luglio 2024) Gli Usa sono l’unica potenza militare di respiro veramente globale e, con un budget annuale superiore ai 900 miliardi di dollari, sono lo Stato più militarmente potente al mondo. Ma non basta: le strategie a stelle e strisce sono inadeguatamente datate, e gli Usa non sono mai stati così impreparati a confronti militari, proprio quando il pericolo è maggiore. Questo è il senso del rapporto della Commission on the National defense strategy (Nds), commissione indipendente, e nominata pariteticamente da democratici e repubblicani, chiamata ciclicamente a esprimersi sulla strategia di difesa nazionale Usa (in questo caso, quella del 2022), nonché sulla relativa applicazione.