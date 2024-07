Kamate tre richieste dall’estero all’Inter | una in vantaggio – SI

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 30 luglio 2024) Issiakaè uno dei giovani della Primavera schierati da Simone Inzaghi nelle ultime amichevoli, nel ruolo di esterno destro. Su di lui però c’è l’interesse di tre club esteri, uno dei quali, come riporta SportItalia, è in– Issiakaè uno degli elementi più interessanti usciti dalla Primavera dell’Inter, come dimostra anche la scelta di Simone Inzaghi di schierarlo nelle prime tre uscite amichevoli di questo precampionato. Il francese ha attirato su di sé l’interesse di diversi club, specialmente all’estero. In Italia c’era il Verona fino a qualche settimana fa, pista che è andata poi a raffreddarsi., l’Inter ascolta tre proposte: una squadra inCORSA A TRE – Sono tre, al momento, i club esteri che cercano Issiaka