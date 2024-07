Inter il vice-Bastoni tramite gli esuberi Un obiettivo – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 30 luglio 2024) L’sta provando a chiudere le uscite più importanti per arrivare al. Il piano è definito, da Tuttosport viene spiegato con tutti i nomi. PIANO – L’il piano lo ha bene in mente, ora ciò che è complicato è portarlo a termine. L’numero uno è ilin entrata ma servono le prime uscite. Senza i soldi degliil club nerazzurro non si muove dalla sua posizione. Piero Ausilio e Dario Baccin stanno lavorando per cedere alcuni nomi: il primo è quello di Lucien Agoumé, che passerà al Siviglia. C’è stata un’accelerata nelle ultime ore e l’affare si chiuderà a 5 milioni più il 50% sulla futura rivendita. Il secondo è Martin Satriano, con cui c’è già l’accordo con il Brest per 6 milioni di euro più bonus. Manca solo il via libera del calciatore non ancora convinto.