Fed in riunione | previsioni inquietanti si avvicina un taglio dei tassi?

(Di martedì 30 luglio 2024) Fed in, siundei? Occhi puntati sul prossimo appuntamento con la Federal Reserve statunitense: tutti si domandano se ci saranno novità suidi interesse o qualche altra sorpresa che potrebbe scuotere il mercato. Tenetevi pronti, perché il 31 luglio sapremo di più! Tirate fuori i calendari e segnatevi questa data: il 31 luglio. Sarà una giornata di grande attesa per gli addetti ai lavori perché la Federal Reserve, insomma la banca centrale d'oltreoceano, si riunirà per discutere della politica monetaria. Nonostante ledicano che con tutta probabilità iresteranno invariati, tutti vogliono sentire cosa avrà da dire il presidente Jerome Powell, soprattutto perché ci potrebbero essere degli indizi su un possibile calo deia settembre.