È morto Ercole Acerbi L’ultimo democristiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Con la morte di, avvenuta ieri nella sua casa all’età di 85 anni, se ne vaalfiere di un affiatato gruppo di democratici cristiani fiorito nella antica sede di corso Sozzi, che comprende Vittorio Farabegoli, Giobbe Gentili, Dario Sacchetti, Giovanni Maroni, Giangiacomo Magalotti, solo per citare alcuni tra i più rappresentativi. Lascia i due figli Camillo, assessore al bilancio e alla cultura nella giunta comunale e Bianca Lucia, e cinque nipoti.ha ricoperto più volte incarichi politici: in seguito alle elezioni amministrative del 1970 che videro la vittoria del Pci, entrò a far parte del consiglio comunale di Cesena come esponente della minoranza democristiana. È stato anche segretario provinciale della Dc di Forlì-Rimini e consigliere nazionale.