Crollo a Scampia corteo sfollati sotto al Comune Incontro col sindaco | ecco le promesse

(Di martedì 30 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiEntrano in piazza Municipio avvolti da fumogeni rossi, tra lo stupore di tanti turisti in short. Gli abitanti delle Vele sfilano al centro, da piazza Dante aldi Napoli. E la realtà fa irruzione nella città patinata, quella del boom turistico. Una retorica cara alla propaganda dei politici, e dei loro corifei mediatici. “Il tempo è scaduto! Mo’ basta” recita lo striscione in testa aldi centinaia di persone. A 8 giorni dal tragiconella Vela Celeste, le richieste sono chiare. Si invocano “soluzioni immediate e concrete”, dice Davide Dioguardi, responsabile comunicazione del Comitato Vele. Moltiancora occupano la facoltà di Medicina a. Ma si vuole pure, specifica Dioguardi, “l’immediata apertura dei cantiere per l’abbattimento dei mostri di cemento e la costruzione dei nuovi alloggi”.