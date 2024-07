Conte il miracolo dovrà compierlo nelle teste dei calciatori azzurri

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 30 luglio 2024) Cona Napoli finalmente si abbandona la mitopoiesi del “bel giuoco” Un calcio diverso sta finalmente arrivando a Napoli. Invero, nella disputa tra giochisti e resultadisti, la claque azzurra, storicamente, è sempre stata dalla parte dei primi. Adesso, gioco forza, ci sifar piacere caratteristiche e peculiarità ben diverse rispetto a quelle degli ultimi undici anni. Archiviata alla voce “velleitarismi presidenziali” la dittatura del 4-3-3, indipendentemente dalla guida tecnica, con Antoniotorneremo a vedere una squadra con maggiore intensità agonistica, che andrà a cercare battaglia in tutte le zone del terreno di gioco. Si abbandonerà la faccia buona e condiscendente, adottando un tipo di atteggiamento meno molle e sottomesso. Si indosserà l’elmetto e se necessario siandare in apnea, per sopravvivere.