Bagnoli | sorpresi con la droga La Polizia di Stato arresta due uomini

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 30 luglio 2024): Gli agenti fermano un’auto, a bordo due soggetti avvistati a scambiare lain cambio di denaro.ti Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Maiuri, hanno notato un’auto con a bordo due soggetti che, dopo aver arrela marcia lungo il margine destro della carreggiata, sono stati avvicinati da una persona; la stessa, dopo aver ricevuto qualcosa da uno degli occupanti, si è poi allontanata. In quei frangenti, il conducente ha ripreso la marcia in direzione di piazza Salvemini ma gli operatori, dopo un breve inseguimento terminato in via Cerbone, hanno raggiunto e fermato il veicolo.