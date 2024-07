Visite fiscali e malattia cosa deve fare il lavoratore | fasce di reperibilità e comunicazioni

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 29 luglio 2024) In caso di, ilpuò essere soggetto a una visita medica da parte del medico dell’Inps in determinateorarie giornaliere per accertare lo stato di. Ecco quali sono, comecomportarsi unin, quali sono gli obblighi e le esenzioni. Certificato medico Ilha l’onere di comunicare al proprio datore di lavoro il numero di protocollo del certificato (PUC) rilasciato dal proprio medico curante il giorno stesso dell’evento o il giorno successivo se effettua la visita domiciliare. E’ importante verificare che i dati indicati siano esatti e in particolare l’indirizzo didurante laspecificando eventuale località, frazione, ecc e precisando se si tratta di via, piazza o altro e aggiungendo, se occorre, palazzina, residence o altra informazione.