VIDEO Thomas Ceccon la premiazione e l’Inno di Mameli alle Olimpiadi di Parigi 2024

(Di lunedì 29 luglio 2024)è campione olimpico dei 100m dorso maschilidi. Il nuotatore azzurro si è imposto nella piscina della capitale transalpina al termine di una gara palpitante, vinta in rimonta sul cinese Xu Jiayu, con il tempo di 52.00, davanti all'asiatico (52.32) e allo statunitense Ryan Murphy (52.39). Dopo aver esultato in vasca e a bordo piscina, il veneto – classe 2001 – ha indossato la sua tuta per arrivare sul podio della Défense Arena e mettersi l'oro al collo. Lae poidi, un momento straordinario, pieno di emozioni: nel qualeè apparso davvero molto commosso.