Vent’anni dalla fine del servizio militare obbligatorio | i motivi sono più validi oggi di allora

(Di lunedì 29 luglio 2024) Il 29 luglio 2004 veniva licenziatoCamera dei Deputati il disegno di legge che anticipava di due anni la sospensione del(previsto dall’art. 52 Cost.) già decisa con una legge del 2000. Per questo motivo, ricorronodella leva”. La cosiddetta legge Martino (dal nome dell’ministro della Difesa), approvata con ampia e trasversale maggioranza nell’agosto 2004, accantonò la coscrizione obbligatoria – alla quale si potrà fare ancora ricorso in casi eccezionali (come lo stato di guerra o la presenza di crisi particolarmente gravi) che rendano necessario un poderoso incremento degli organici – e diede il via alla completa professionalizzazione delle Forze Armate italiane.