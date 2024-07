Vasari narra i segreti dei Bardi E accoglie i visitatori a Vernio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 luglio 2024) "racconta lettere, progetti eal tempo di Cosimo I de’ Medici e idi". La mostra all’Oratorio disi inaugura domani e avrà adre iproprio lo stesso Giorgio. Attraverso l’illusione di "un quadro vivente", il grande pittore (interpretato dall’attore Nicola Pecci, nella foto) racconta di sé, di come si è svegliato "in questa fresca e verde valle", delle sue opere alla corte di Cosimo I e delle lettere che ha saputo essere stata ritrovate proprio a. La mostra, un progetto del Comune dicon la curatela scientifica dell’Accademiae della Fondazione Cdse, è stata realizzata con il contributo della Regione per le "Celebrazioni dei 450 anni dalla morte di Cosimo I de’ Medici e di".