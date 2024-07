The First Descendant | Tanti nuovi contenuti in arrivo

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di lunedì 29 luglio 2024) Dopo i Drop su Twitch per The, Nexon ha annunciatoGRATIS inper il free to play, previsti per la fine di luglio tramite un corposo aggiornamento, scopriamo insieme di cosa si tratta. The– Gamerbrain.netNuovo agigornamento conper TheIl nuovo update introdurrà i personaggi di Luna e Valby Ultra, la prima è una versione migliorata e accattivante di un personaggio già presente nel titolo, bella sia da vedere che potente da utilizzare, mentre l’altro è totalmente nuovo, ed è ottimo per offrire supporto alla propria squadra, mediante una sorta di minigioco musicale in grado di potenziare gli alleati. I giocatori in cerca di sfida troveranno di proprio gradimento la modalità endgame, un nuovo boss da sconfiggere simile al Divoratore, ma con un legame differente.