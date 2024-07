Sinéad O’Connor è morta per una malattia polmonare e per asma | escluso suicidio e overdose

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di lunedì 29 luglio 2024) (Adnkronos) –per una grave: la broncopneumopatia cronica ostruttiva insieme all’bronchiale. E’ quanto rivela, scrive il Guardian, il certificato di morte dell’artista e attivista irlandesea 56 anni che è stato registrato mercoledì scorso dal suo primo marito, John Reynolds. Laè stata trovata senza vita dalla polizia il 26 luglio dell’anno scorso nella sua casa a sud di Londra. All’epoca le forze dell’ordine avevano dichiarato di non considerare la sua morte come sospetta. A gennaio, il medico legale ha stabilito che èper cause naturali. Durante i suoi tre decenni di carriera, laha avuto un successo mondiale con la sua cover di Nothing Compares 2 U di Prince.