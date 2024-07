Siamo assuefatti all’inferno dei reclusi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Gaia Tortora Prato, Rebibbia, Brescia, Milano, Viterbo. Per lo più nomi di città di un terrificante bollettino di morte che ha raggiunto quota 60. Ecco, forse – chissà – se iniziassimo a dare un nome un volto a quei nomi che non sono città, ma persone identificate con il carcere dove sono recluse, le nostre coscienze avrebbero un minimo di sussulto. Forse. Perché ormaitotalmente. E anche la conta dei suicidi che si aggiorna velocemente non ci colpisce più. Che importa. Provengono dalla discarica umana. Hanno sbagliato ( ma in carcere c’è anche chi attende giudizio) e quindi chissenefrega. "Non va mescolato il tema del suicidio con il problema del carcere", mi ha detto giorni fa un esponente della maggioranza.