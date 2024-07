Sardegna festa privata nella spiaggia protetta La denuncia del comitato | Gommoni a motore acceso tra i bagnanti musica e gazebo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Non sono serviti i divieti dell’ordinanza balneare emessa dalla Regione, né i cartelli che segnalano la presenza, in alcuni casi, di spiagge protette: l’estate cafona incontinua e l’ambiente dell’isola è perennemente in pericolo. Dopo l’ultimo episodio scoperto e segnalato nell’isola di Soffi, tra Mortorio e la Costa Smeralda, in piena zona di riserva integrale del Parco Nazionale della Maddalena e del parco internazionale delle Bocche di Bonifacio, dove lo scorso 15 luglio approdò un grosso tender proveniente da uno yacht di 30 metri e scaricò tavoli, ombrelloni, cibo e l’occorrente per una, domenica scorsa è toccato alladi Talmone a Palau. A filmare la scena e allertare la Guardia Costiera è stato il“Amici di Talmone” che da tempola mancanza di strutture per delimitare lo spazio di balneazione.