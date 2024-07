Rossi la gloria novantenne

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 luglio 2024) Antonioclasse 1933, nove anni nel Prato, esordio con Segato ex viola compagno di squadra, 5 anni capitano, 5 anni di serie B e 4 in C, ha varcato alla grande i novanta serbando le stigmate del biancazzurro. La sorte ahinoi gli riservò purtroppo una brutta sorpresa quando decise nello scorso campionato di andare a rivedere il suo Prato al Lungobisenzio, il campo su cui era cresciuto calcisticamente. Chiese di entrare nell’intervalloa, mostrò tesserino, si qualificò. Gli fu risposto che l’accesso era impossibile e di tornaree all’inizio con regolare biglietto. "Rimasi malissimo – spiega Antonio – Capii che non c’era più posto per gli affetti verso una società a cui avevo dato tutto e che ho ancora nel cuore. Ma eliminare il passato, è eliminare la parte più viva della storia biancazzurra, quando il calcio era pane e sudore".