Real Sociedad | La Real riprende gli allenamenti a Zubieta con Zakharyan ancora senza allenamenti con tutti

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 29 luglio 2024) 2024-07-28 12:43:22 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Liga spagnola appena arrivata in redazione: lA Laha ripreso domenica glipre-campionato a, dopo essersi riposato sabato dalla trasferta di cinque giorni in Giappone, compresa un’amichevole, e così è stato con Arsenfuori a causa di un fastidio che ha avvertito appena alzatosi dopo le vacanze e che gli ha impedito di disputare le due partite di preparazione disputate. Il russo, come l’estate scorsa, non riesce a sottostare agli ordini di Imanol Lo sceriffo, che tutto indica sarà a sua disposizione per il due amichevoli questa settimana, contro l’Osasuna mercoledì e lo Stade Rennais sabatoagli stessi calciatori di finora, se Carlos Fernández si allena come uno in più dopo non essere andato a Osaka perché è vicino a diventare padre.