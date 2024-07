Pd | Bettini ' progetto alternativa sia ambizioso sento l' esigenza di un' area di sinistra interna'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Roma, 29 lug (Adnkronos) - "Non ho mai partecipato o guidato correnti. Oggi, tuttavia, avverto l'di un'di pensiero di unaal Pd. Larga. Popolare. Innovativa e con solide radici. Intrecciata alle domande che giungono dal mondo cattolico e cristiano". Lo ha detto Goffredoaprendo i lavori del seminario 'Lae il governo. Riflessioni per l'' a Fiano Romano che vede gli interventi di Claudio Mancini, Matteo Ricci, Roberto Morassut e Andrea Orlando, tra gli altri. "La costruzione dell'è possibile. Occorre grande rispetto e valorizzare le cose che uniscono piuttosto che quelle che dividono -ha spiegato il dirigente dem-. Bene ha fatto la segretaria Schlein a far cadere i veti. Da anni sostengo la necessità di un forte e variegato soggetto liberale. Con nuovi protagonisti. C'è stata la disponibilità di Renzi.